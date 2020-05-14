خارجية كوبا ترفض الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها

رفضت كوبا قرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة ما يسمى “الدول التي لا تتعاون مع جهود مكافحة الإرهاب”، مستنكرة الصمت الأمريكي بشأن الاعتداء المسلح الذي تعرضت له السفارة الكوبية في واشنطن الأسبوع الفائت.

وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، ذكر أن وزارة خارجية الولايات المتحدة تضع كوبا على القائمة المزيفة للدول التي لا تتعاون في مكافحة الإرهاب، لكنها لم تمنع أو تدين الهجوم الإرهابي ضد سفارتنا في واشنطن.

وأشار إلى أن واشنطن تخفي تاريخها من إرهاب الدولة ضد بلاده وتقوم بحماية الجماعات التي تقوم بأعمال عنف في أراضيها.