بعد شهر على إطلاقها.. (10962) عملية دفع الكتروني لدى مدفوعات

بعد مضي ثلاثين يوماً على إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية (مدفوعات) تم تسديد (10962) مطالبة بقيمة إجمالية قدرها 426,734,652.21 ليرة سورية عبر منظومة الشركة من خلال قنوات بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة موزعة وفق الآتي:

الشركة السورية للاتصالات 2034 عملية، شركتي كهرباء دمشق وريفها 816 عملية، مديريات النقل 8112 عملية.

وكانت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية قد أطلقت بتاريخ 14- 4- 2020 خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم للعموم مع ثلاث جهات هي الشركة السورية للاتصالات والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ومديريات النقل، من خلال المصرفين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة وعن طريق قنواتهم المصرفية (باستخدام الهاتف النقال والإنترنت حالياً).

وتعمل الشركة لانضمام وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية ومحافظة دمشق إلى منظومة الشركة في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى بعض المصارف العاملة.

البعث ميديا – ميس خليل