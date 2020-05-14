تأهيل المنطقة الصناعية بدير الزور

ضمن خطة التعافي التي وضعها مجلس محافظة دير الزور لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الإرهاب، بدأت الورشات الفنية بالمحافظة بالتنسيق مع “منظمة إسعاف أولي” بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في حي الصناعة بالمدينة، وترحيل الأنقاض وسيتبعها إصلاح وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي تمهيدا لإعادة استثمارها من قبل الحرفيين والصناعيين، وذلك بحسب رئيس المجلس المهندس رائد منديل.

ومن جانبه أشار مدير الشؤون الفنية بالمجلس المهندس سميح الخليل إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً في المنطقة الصناعية تتضمن ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسة والفرعية وإزالة السواتر الترابية في المنطقة، لافتاً إلى أنه رغم حجم التخريب الذي تعرضت له المنطقة الصناعية إلا أن إمكانية إعادة تأهيلها سهلة على اعتبار أن الأبنية في المنطقة تتكون من طابق واحد ولا توجد مساحات طابقية مرتفعة الأمر الذي يساهم بالإسراع في إعادة عجلة العمل في الورشات الحرفية بأقرب وقت.