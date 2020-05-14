رش المبيدات الحشرية في عدد من أحياء دمشق

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وفي إطار عملها لمكافحة الحشرات، قامت محافظة دمشق مساء اليوم بأعمال رش المبيدات الحشرية في عدد من مناطق المدينة شملت الزاهرة القديمة والجديدة والتضامن والميدان والتجارة والقصور والقصاع وباب شرقي والمزة وكفرسوسة.

وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف أن قسم رش المبيدات في المديرية يقوم بأعمال الرش بنوعيه الرذاذي والضبابي بشكل يومي ضمن البرنامج المحدد لمكافحة الحشرات التي تنتشر في هذا الوقت من العام مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الرش الرذاذي يتم فجرا وخاصة على ضفاف الأنهار والسواقي بينما الرش الضبابي يتم مساء يوميا.

وأوضح مدير الشؤون الصحية أنه تم اليوم أيضا الرش الرذاذي والضبابي في مراكز الحجر الصحي بالمدينة الجامعية في المزة وبرزة وبدار الأمان بكفرسوسة، لافتا إلى أن أعمال الرش ستكون بشكل يومي حفاظا على السلامة والصحة العامة.

ودعا خلوف إلى الاتصال على الرقم 2239244 في حال وجود شكوى بشأن انتشار الحشرات بأي منطقة لمتابعتها والقيام بالإجراءات اللازمة.