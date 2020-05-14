800 ألف دولار من أجل عشاء!!

فاز مدون الفيديو، لوغان ثيرتياكر، بعشاء مع توم برادي لاعب تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية مقابل 800 ألف دولار.

كشف ثيرتياكر صاحب الـ25 عاما أنه كان مستعدا لدفع حتى مليوني دولار من أجل الفوز بعشاء مع “مثله الأعلى”.

ويتضمن المزاد تذكرة لمباراة برادي الأولى مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى قميصه وأدواته في تلك المباراة.

وسيتم تخصيص الأموال لتقديم الطعام للعائلات المتعثرة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن توم برادي صاحب الـ42 عاما رحل عن فريق نيو إينجلد باتريوتس بنهاية الموسم الماضي بعدما قاده للفوز باللقب ست مرات.