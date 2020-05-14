في المكسيك والهند وغيرها.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا!

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المكسيك إلى 4220، بعد تسجيل 294 حالة جديدة، فيما رُصدت 1862 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 40186.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 134 وفاة و3722 إصابة جديدة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 2549 وإجمالي عدد الإصابات إلى 78003.

أما بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا فقد أظهرت تسجيل 89 وفاة و933 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7723 والإصابات إلى 172239.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية، سُجلت 29 إصابة جديدة، بينها ثلاث حالات لقادمين من الخارج، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10991، في حين سُجلت حالة وفاة أخرى ليصل عدد الوفيات إلى 260 فيما تعافى 67 مريضاً ليرتفع عدد المتعافين إلى 9762.

بدورها أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة جديدة محلية في البر الرئيسي الصيني، منها حالتان في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في مقاطعة جيلين دون الإبلاغ عن أي وفيات جديدة فيما تعافى ستة أشخاص من المرض.

ووفقاً للجنة فإن عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي في البر الرئيسي وصل، حتى يوم أمس، إلى 82929، بما في ذلك 101 مريض لا يزالون يتلقون العلاج، و78195 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء كما توفي 4633 شخصاً بسبب هذا الوباء.

كذلك سجلت تايلاند إصابة واحدة جديدة بالفيروس، دون أي وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3018، ويستقر عدد الوفيات عند 56 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 2850 شخصاً.