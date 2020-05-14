14, 05, 2020 - 1:59 مساءً
كورونا

كورونا قد لا يختفي.. الصحة العالمية: على البشرية التعايش معه

صحة   100

 

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبداً وأنه قد يتحول إلى مرض سيكون على البشرية التعايش معه.

مدير القضايا الصحية العاجلة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، صرح بأنه يوجد فيروس جديد يخترق البشرية للمرة الأولى، لذلك من الصعب جداً القول متى يمكن دحره، مضيفاً بأن هذا الفيروس قد يصبح مستوطناً في مجتمعاتنا وقد لا يختفي أبداً.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن الفيروس يمكن أن ينتقل بالكلام وليس فقط عن طريق السعال والعطاس، موضحة أن جسيمات اللعاب الصغيرة الناتجة عن الكلام يمكن أن تبقى معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة، حيث قدر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس قادرة على البقاء في الهواء لمدة ثماني دقائق أو أكثر في مكان مغلق.

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