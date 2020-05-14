نابلس ترفض زيارة بومبيو الأراضي الفلسطينية المحتلة

شهدت مدينة نابلس وقفة احتجاجية رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين بالوقفة في ميدان الشهداء وسط نابلس رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة لصفقة القرن ورددوا هتافات منددة بسياسة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في كلمة خلال الوقفة أن الشعب الفلسطيني يرفض المخططات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيستمر بالنضال والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال ونيل كامل حقوقه.

وفي انحياز أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي التقى بومبيو خلال زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة أمس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعددا من المسؤولين الإسرائيليين للحديث عما تسمى صفقة القرن وضم أراض من الضفة الغربية لكيان الاحتلال.