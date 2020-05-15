15, 05, 2020 - 8:16 مساءً
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الأرصاد تحذّر من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس غداً

محليات   89

توالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو حارا وصحوا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر وفي حال الضرورة استخدام وسائل الحماية المناسبة.

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