بقوة 2.2 درجة.. هزة أرضية قبالة الساحل السوري

وقعت هزة أرضية خفيفة بعد ظهر اليوم بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري في البحر المتوسط.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان له أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز سجلت وقوع هزة أرضية خفيفة عند الساعة 14.59 على بعد 41 كم شمال غرب مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.

وكانت محطات الشبكة سجلت وقوع هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة مساء يوم الثلاثاء على بعد 39 كم شمال غرب مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.

وتعتبر الزلازل ظاهرة طبيعية وهو اهتزاز سطح الأرض نتيجة حركة الصفائح التكتونية في القشرة الأرضية على الفوالق بين القارات وفي غرب سورية توجد منظومة صدع البحر الميت تمر من البحر الميت باتجاه جزء من صدع سرغايا ودمشق وبسيمة وصدع مصياف ومنخفض الغاب.