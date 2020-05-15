15, 05, 2020 - 8:16 مساءً
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للموسم  الحالي.. توزيع وبيع 135 ألف غرسة حراجية بالسويداء

محليات   57

وفرت مديرية الزراعة بالسويداء أكثر من 135 ألف غرسة حراجية خلال الموسم الحالي وذلك عبر مشتلي العين ونمرة الحراجيين.

وأشار رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر إلى أن الغراس الموفرة شملت مختلف الأنواع الحراجية، وتم توزيع نحو 120 ألف غرسة منها مجاناً للدوائر الرسمية وحاجة خطة التحريج الخاصة بالمديرية فيما تم بيع بقية الغراس وفق الأسعار المعتمدة لكل نوع لجهات القطاع الخاص.

ودعا أبو فخر إلى ضرورة متابعة الغراس التي تم تشجيرها من مختلف الجهات عبر سقايتها بشكل دوري وحمايتها لضمان نموها بالشكل الصحيح بما ينعكس إيجاباً على توسيع رقعة المسطحات الخضراء.

وتبلغ مساحة الحراج في محافظة السويداء نحو 12055 هكتاراً موزعة بواقع 8055 هكتاراً ضمن أملاك الدولة و4000 هكتار حراجاً خاصة.

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