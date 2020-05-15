15, 05, 2020 - 8:16 مساءً
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من جديد.. تجمع العلماء المسلمين في لبنان يؤكد تمسكه بخيار المقاومة

سياسة-عربي   87

جدد تجمع العلماء المسلمين في لبنان التأكيد على أن التمسك بخيار المقاومة والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لاسترجاع الشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة ودحر الاحتلال عن فلسطين.

وجاء في بيان صدر عن التجمع اليوم “رغم كل الجرائم والمجازر الصهيونية من دير ياسين إلى كفر قاسم إلى قانا وجنين فإن الشعب الفلسطيني متمسك بالمقاومة التي اضطرت العدو الصهيوني إلى الانسحاب من لبنان في الـ 25 من أيار عام 2000 ليبدأ تاريخ جديد في الصراع مع العدو الصهيوني” مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى للأمة وسيأتي اليوم الذي سيطرد فيه العدو الصهيوني من فلسطين.

وشدد البيان على أولوية الصراع مع العدو الصهيوني، لافتاً إلى أنه لا صوت يجب أن يعلو على صوت المقاومة حتى التحرير الكامل.

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