هاضم حيوي لاستخراج الغاز في مبقرة حمص

انتهت أعمال إنشاء مشروع الهاضم الحيوي الأول من نوعه على مستوى سورية الذي نفذته منشأة مبقرة حمص والهادف إلى استخراج الغاز الحيوي من معالجة مخلفات المبقرة والاستفادة من القسم المتبقي كسماد عضوي للأراضي الزراعية.

وصرّح الدكتور محمد الضاهر مدير المبقرة إلى أنه تم استلام المشروع بشكل نهائي ويتم حالياً تدريب العمال بالشكل الأمثل على إدارة العمل والإنتاج بالتعاون مع مديرية الطاقة في وزارة الزراعة على أن ينطلق العمل خلال الفترة القادمة.

وبين الضاهر أن المشروع نفذته إحدى الشركات الخاصة وهو الأول من نوعه على مستوى سورية وبلغت تكلفته الإجمالية 128 مليون ليرة ويهدف إلى معالجة مخلفات المبقرة لاستخراج الغاز الحيوي وتجفيف روث الحيوانات من خلال طمره وتغطيته وتعريضه لحرارة مرتفعة للحصول على سماد عضوي خال من المسببات المرضية لاستخدامه في تسميد الأراضي الزراعية.

وأوضح الضاهر أن مساحة المبقرة تبلغ 1300 دونم تضم 520 رأساً من الأبقار منها 285 بقرة حلوب بينما يبلغ الإنتاج اليومي من مادة الحليب نحو خمسة أطنان يباع معظمه إلى شركة ألبان حمص أما الإنتاج الشهري من اللحوم فيبلغ 3700 كغ لافتاً إلى ضرورة تأهيل ساقية الري القريبة من المبقرة وإطلاق المياه فيها مما يساهم في إنتاج الأعلاف الخضراء باستمرار ما يخفض نفقات وتكاليف العمل.