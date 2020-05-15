الصين تدعو فرنسا إلى إلغاء خطط بيع الأسلحة لتايوان

دعت الصين اليوم فرنسا إلى إلغاء خطط بيع الأسلحة إلى تايوان بشكل فوري للحؤول دون إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن رين غوقيانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن بكين تعارض بحزم مبيعات الأسلحة إلى تايوان من قبل أي دولة أو اتصال عسكري بين أي دولة وتايوان مضيفاً “هناك صين واحدة فقط في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

وأوضح غوقيانغ أن القوات المسلحة الصينية تمتلك الإرادة الثابتة والثقة الكاملة والقدرة اللازمة لإحباط أي تدخل خارجي في شؤون الصين بتايوان وحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وكانت الصين جددت في الـ 12 من أيار الجاري التمسك بمبدأ “صين واحدة” في العالم والتأكيد على أن منطقة تايوان “جزء أصيل من الأراضي الصينية”.