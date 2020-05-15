وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 302489 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول وفقا لأحدث إحصائية لوكالة فرانس برس.

وبحسب الإحصائية التي تستند إلى مصادر رسمية سجلت أكثر من 4454090 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ انتشار الفيروس تعافى منهم 1554500 شخص لغاية اليوم حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إجمالية في العالم سواء للوفيات أو للإصابات مع بلوغها 85906 وفيات من أصل 1417889 إصابة تلتها المملكة المتحدة بـ 33614 وفاة من أصل 233151 إصابة ثم إيطاليا بـ 31368 وفاة من أصل 223096 إصابة وإسبانيا 27459 وفاة من أصل 230183 إصابة وبعدها فرنسا بـ 27425 من أصل 178870 إصابة.

ولا تعكس هذه الأرقام سوى جزء من عدد الإصابات الفعلي إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلب نقل المصابين إلى المشافي.

ففي الولايات المتحدة أعلن حاكم ولاية نيويورك تمديد فترة العزل في الولاية الذي كانت تنتهي مدته اليوم إلى غاية الـ 31 من حزيران المقبل مستثنياً خمس مناطق هي الأقل اكتظاظاً بالسكان.

وفي بريطانيا أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن البلاد قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة.

وسجلت وزارة الصحة الألمانية 89 وفاة جديدة و933 إصابة بالفيروس بينما سجلت بلجيكا التي رفعت تدريجياً نظام العزل الذي تم إدخاله لمكافحة كورونا منذ أسبوعين 56 وفاة جديدة و307 إصابات اليوم بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8959 حالة والإصابات إلى 54644.

وفي اليونان ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى 159 بينما بلغ إجمالي الإصابات 2770 وأعلنت السلطات الصحية السويدية تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 3646.

وأعلنت وزارة الصحة في الفلبين تسجيل 16 حالة وفاة جديدة و2015 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 806 حالات والإصابات إلى 12091.

عربياً.. أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الخامس على التوالي مشيرة إلى ارتفاع حالات التعافي من الوباء لتبلغ 770 مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة بينما سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 5 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 891.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية 8 وفيات جديدة و885 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 96 حالة والإصابات 12860 بينما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2307 إصابات جديدة ليصبح الإجمالي 49176 بينما بلغت الوفيات 292.

كما سجلت وزارة الصحة البحرينية 220 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3771 بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1153 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29425.