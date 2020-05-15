21 حزيران موعد استئناف الدوري الروسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم عن موعد استئناف مباريات الدوري الروسي للدرجة الممتازة في الـ 21 من حزيران المقبل وذلك بعد التوقف في منتصف آذار الماضي بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء إعلان الاتحاد من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “اللجنة التنفيذية ستسمح لفرق البطولة بتبديل خمسة لاعبين في المباراة الواحدة عند استئناف مباريات البطولة في الشهر المقبل” مضيفا “لم نتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن إقامة بقية مباريات الموسم دون جمهور أم لا في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية”.

وجاء القرار بعد أن قررت عدة دول أوروبية ومنها ألمانيا استئناف النشاط الرياضي بعد تعليقه لنحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم أعلن سابقاً تعليق جميع منافسات كرة القدم المندرجة تحت رعاية الاتحاد في الفترة من الـ 17 من آذار إلى الـ 10 من نيسان 2020 بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.