ارتفاع عجز الميزانية التركية إلى 43.2 مليار ليرة

أظهرت بيانات من وزارة المالية التابعة للنظام التركي اليوم ارتفاع عجز الميزانية بالبلاد إلى 43.2 مليار ليرة في نيسان الماضي وذلك جراء سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وممارساته القمعية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن عجز الميزانية ارتفع 135.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 43.2 مليار ليرة في نيسان الماضي مشيرة إلى ان البيانات أظهرت أن العجز بلغ في آذار 43.7 مليار ليرة كما سجلت الميزانية عجزاً 18.3 مليار ليرة في نيسان من العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضاً أن الحساب الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة أظهر عجزاً بقيمة 26.2 مليار ليرة في نيسان الماضي.

وتسببت السياسات العدوانية لنظام رجب طيب أردوغان والأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء ممارسات النظام القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 بارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.