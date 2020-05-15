16, 05, 2020 - 3:11 صباحًا

الصحة العالمية: التوزيع العادل ل اللقاح الحل الوحيد لمحاربة الوباء

صحة   357

 

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم إن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم يوزعا بشكل عادل على دول العالم.

 

ونقلت رويترز عن غيبريسوس قوله في إحاطته اليومية “إن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول لمرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا” مضيفا “أن نماذج السوق التقليدية لن توفر الدواء واللقاح كما يلزم للعالم بأسره”.

 

وكانت المنظمة حذرت أمس من أن الجائحة لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها ورجحت أن العدوى ستستمر في نشر الفوضى بين الناس.

 

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة مارغريت هاريس أن خبراء في مئة فريق يعملون في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح غير أن هذه العملية تتطلب وقتا وخاصة لضمان فعالية اللقاح وسلامته.

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