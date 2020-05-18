السياحة تضع شروط ومعايير عودة منشآتها للعمل

أقرت وزارة السياحة معايير واشتراطات استئناف العمل في المنشآت السياحية لإعادة تقديم الخدمات بعد إقرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار وباء كورونا عودة نشاطه.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها على “فيسبوك” إن هذه الاجراءات في مرحلتها الأولى ومدتها شهر تتضمن مراعاة الالتزامات التالية :

احتفاظ كافة المنشآت السياحية والمقاهي وصالات الشاي بسجل لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين يتضمن (وسائل الاتصال، مكان السكن، أفراد العائلة المتواجدين في مكان السكن).

أولا – المعايير الخاصة بصالات الإطعام:

– الطاقة التشغيلية القصوى 40 % من الطاقة الاستيعابية

– ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة 6 أشخاص كحد أقصى، ويراعى التباعد المناسب بين الكراسي بدمج الطاولات ( طاولة بطول 2 متر تتسع فقط لأربع أشخاص).

– تباعد بمقدار 2 متر على الأقل بين الطاولات.

– عدم إقامة أي حفلات فنية أو تجمعات (أعراس، مناسبات، أعياد ميلاد، برامج فنية).

– الالتزام التام بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 المتضمن حظر التدخين بكافة أنواعه في الأماكن المغلقة.

– منع تقديم الأراكيل وخدمتها في المنشآت السياحية خلال المرحلة الأولى.

– منع العمل بنظام الموائد المفتوحة متضمناً ذلك خدمة وجبات الفطور في الفنادق.

– توفير الشروط الصحية لكل طاولة: تعقيم الطاولة قبل جلوس المرتادين إليها.

– الالتزام باستخدام مفارش الطاولات والمعدة للاستعمال مرة واحدة.

– توفير مضخة تعقيم عند مدخل المنشأة لأيدي المرتادين، مع لوحة تذكر بإجراء عملية التعقيم قبل الدخول.

– إلغاء خدمة ركن السيارات Valet كلياً (عدم السماح بخدمة ركن سيارات الزبائن من قبل عمال مخصصين لذلك).

– التأكيد على عمليات التعقيم المعيارية للمنشأة عموماً ولا سيما الطاولات والمطبخ والحمامات والمغاسل ونظافة العاملين وارتداء الكمامات والقفازات.

-توعية سائقي التوصيل وتدريبهم على تنفيذ اجراءات النظافة الشخصية، والصحة العامة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين و تعقيم المكان الذي توضع فيه مستوعبات الطعام ضمن آلية النقل قبل استخدامها كل مرة .

ثانياً – منشآت المبيت السياحية:

– الوجبات في مطاعم الفنادق ولا سيما الفطور تطبق عليها اشتراطات صالات المطاعم.

– توفير مضخة تعقيم عند مدخل المنشأة لأيدي المرتادين وبأقسام الاستقبال وعلى الطاولات في بهو الاستقبال.

– التعقيم الداخلي والخارجي لكافة فعاليات المنشأة وكل ما يلامس النزلاء في الأماكن المشتركة في الفندق والالتزام بتبديل البياضات والمناشف المعقمة للغرف يومياً، ولجميع سويات المنشآت.

وضع معقمات خاصة بالنزيل داخل الغرفة.

– يحصر استخدام مسابح وشواطئ الفنادق بالنزلاء وعدم استخدام المشالح المشتركة مطلقاً، مع اتخاذ إجراءات التباعد بين الكراسي والشيزلونغات، واستخدام الكلور وفق المعيارية المناسبة التي تحددها وزارة الصحة.

– الاستمرار بعدم تشغيل المسابح السياحية خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية فتح المطاعم المرافقة لها.

تجدر الإشارة إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر وفق مستوى الالتزام وتطورات اجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا.