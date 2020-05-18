الصناعة تُحدث 6 صالات مركزية في المحافظات لتسويق منتجات الشركات

أعلنت وزارة الصناعة أنها ستحدث ست صالات مركزية في المحافظات لعرض وتسويق منتجات الشركات العامة الصناعية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهدف من إحداث هذه الصالات دعم وتعزيز عملية تسويق المنتجات العامة الصناعية وإبراز دور الشركات العامة في تأمين السلع الأساسية من منتجاتها مساهمة في سياسة التدخل الإيجابي في السوق المحلية إلى جانب الجهات العامة الأخرى وضمن رؤية الحكومة في هذا المجال.

وطلبت الوزارة من مؤسساتها العمل على إحداث هذه الصالات وتجهيزها بوسائل العرض المناسبة ورفدها بمنتجات الشركات العامة بالتنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات العامة الصناعية وعرض المنتجات بطريقة لائقة والترويج لهذه الصالات ومحتوياتها ووضع إشارات للدلالة على مكانها.

وكلفت الوزارة المؤسسة الكيميائية إحداث صالة مركزية بدمشق والمؤسسة الغذائية بإحداث صالة في طرطوس والمؤسسة العامة للسكر بإحداث صالة في حمص والمؤسسة الهندسية بإحداث صالة في اللاذقية والمؤسسة النسيجية بإحداث صالتين واحدة في حلب والأخرى في حماة.