جين بينغ: سنوفر اللقاح ضد كورونا للجميع لدى إنتاجه

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، عن تخصيص بلاده ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس وخاصة الدول النامية، داعيا إلى وجوب أن تقود منظمة الصحة العالمية أي مراجعة حول فيروس كوروناز

وقال شي في مداخلة عبر الفيديو في اجتماع الدورة الثالثة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية كما نقلت وكالة سبوتنيك إن “الصين ستقدم بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد 19 ملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة”.

ولفت شي إلى تعامل بلاده بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا المستجد لديها داعيا إلى تضامن دولي في مواجهة الجائحة، مشدداعلى ضرورة توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الأفريقية في مواجهة الفيروس.

وخلال افتتاحها الاجتماع تعهدت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا بأن تقدم بلادها الدعم والتعاون الكاملين لمنظمة الصحة العالمية ومديرها فيما يتعلق بتنسيق الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد.