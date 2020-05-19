إجراءات التربية حول الامتحان التحريري لمسابقتها

حددت وزارة التربية يوم الثالث عشر من حزيران القادم موعدا لإجراء الامتحان التحريري للمسابقة التي أعلنت عنها، بهدف التعاقد مع عدد من المواطنين بموجب عقود سنوية للعمل لديها، من الفئة الأولى من حملة الشهادات الجامعية المطلوبة على مستوى مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية.

وحول التسهيلات المتعلقة بهذه المسابقة؛ أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية علي عبود انه بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وتحسين بيئة السلامة العامة، وجهت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة إلى تعقيم المراكز الامتحانية، وتحقيق التباعد المكاني بين المتقدمين.

كما سمحت للمقبولين للاشتراك بالمسابقة التقدم إلى الامتحان التحريري في المحافظة التي تقدموا بأوراقهم الثبوتية فيها دون تقديم أي طلب، بالإضافة إلى السماح للمتواجدين في أي محافظة، ولم يتقدموا بأوراقهم الثبوتية فيها، التقدم إلى الامتحان التحريري فيها، على أن يتقدموا بطلباتهم إلى مديريات التربية.

وحول توزيع الدرجات بيّن عبود أنه خصص (80) درجة للامتحان التحريري المؤتمت، ويتضمن أسئلة مؤتمتة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته (10درجات)، والقوانين الناظمة لوزارة التربية (10درجات)، والثقافة العامة (10درجات)، واللغة العربية(10درجات)، والمؤهل والاختصاص العلمي للوظيفة المطلوب التعاقد عليها (40درجة).

كما لفت عبود إلى أنه تم نشر القوانين الناظمة لوزارة التربية /النظام الداخلي لمرحلة التعليم الثانوي العام- التعليم الثانوي المهني- التعليم الأساسي) على موقعها الالكتروني، بالإضافة إلى معلومات حول آلية الامتحان الكتابي وطبيعته، والمدة الزمنية المخصصة له، ومواعيد التواجد في المراكز الامتحانية، والإرشادات والتوضيحات المتعلقة بالورقة الامتحانية، فضلاً عن نماذج من أوراق الإجابة المؤتمتة، مؤكداً أنه يمكن أن يتم التقدم إلى الامتحان التحريري بموجب الهوية الشخصية.