اخماد حريق ضخم في منطقة اللجاة بريف درعا

أخمدت وحدة إطفاء ازرع اليوم حريقاً ضخماً في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي استمر لأكثر من 17 ساعة.

وبين مصدر في الوحدة أن حريقاً نشب في الأعشاب اليابسة والأشجار ببلدة الشياح باللجاة ذات الطبيعة الصخرية الوعرة بعد الثانية عشرة ليلاً وتوجهت وحدة إطفاء ازرع لإخماده ليلاً إلا أن وعورة المنطقة حالت دون وصولها إليه لافتاً إلى أن العناصر تمكنوا في ساعات الصباح الباكر من تطويق الحريق بعد جهود كبيرة ومنع امتداده إلى أراض أخرى وتم إخماده قبل قليل.

وأشار المصدر إلى أن اتجاه الحريق كان من الحدود الإدارية مع محافظة السويداء نحو اللجاة وأسبابه مجهولة داعياً المواطنين إلى التعاون مع فرق الإطفاء وعدم الاستهانة بالحرائق.