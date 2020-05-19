تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون قرية جنوب نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية وشرعوا بحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بعمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين وحرق مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.