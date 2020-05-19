توقعات بإنتاج 27 ألف طن من العدس في إدلب

توقعت مديرية زراعة إدلب إنتاج 27 ألف طن من محصول العدس خلال الموسم الحالي في الأراضي المحررة من الإرهاب.

وأوضح مدير الزراعة المهندس نجيب طباع أن المساحات المزروعة بمحصول العدس بلغت 18 ألف هكتار جميعها في الأراضي البعلية من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 20 ألف هكتار، مبيناً أن وضع المحصول جيد ولا توجد إصابات حشرية أو أمراض في المساحات المزروعة.

ولفت طباع إلى أن كمية إنتاج العدس هذا الموسم ستكون جيدة بسبب الهطولات المطرية أثناء فترة زراعته، منوهاً إلى أن أماكن زراعته تنتشر في معظم المناطق المحررة وخاصة في خان شيخون وسراقب ومعرة النعمان وسنجار.