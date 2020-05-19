موافقات لشراء أكياس التعبئة.. تسويق 4720 طنا من الأقماح في الحسكة

بلغت كمية الأقماح المسوقة إلى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في الحسكة 4720 طناً من القمح من إنتاج الموسم الزراعي الماضي.

وأشار مدير فرع السورية للحبوب المهندس عبيدة العلي إلى استمرار تسويق الأقماح من إنتاج الموسم الماضي إلى المراكز المعتمدة حتى بداية الشهر القادم ليتم البدء بتسويق محصول الموسم الحالي، لافتاً إلى أن عمليات التسويق تسير بشكل جيد في ظل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسويق أمام الفلاحين.

من جهة أخرى بدأت مديرية زراعة الحسكة اليوم منح الفلاحين الراغبين بتسويق إنتاج أراضيهم المزروعة بالقمح موافقات شراء أكياس التعبئة.

وبين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أنه بموجب موافقة مديرية الزراعة يقوم فرع السورية للحبوب في الحسكة ببيع الأكياس للفلاحين، حيث سيتم بيع كل فلاح مسوق كمية أكياس وفقاً للمساحة الفعلية المزروعة بالقمح وبمعدل 3 أكياس لكل دونم مروي وكيس ونصف لكل دونم بعل.

ولفت سلامة إلى أن موافقات المديرية تمنح حالياً لفلاحي المنطقة الجنوبية ولاسيما منطقتي الشدادي ومركدا وريفهما لأنهما أولى المناطق التي يبدأ حصاد القمح فيها على مستوى المحافظة ثم سيتم منحها تباعاً لباقي فلاحي المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة.

يشار إلى أن فرع السورية للحبوب حدد أسعار مبيع أكياس التعبئة بمبلغ 2000 ليرة للكيس الجديد و1000 ليرة للقديم على أن تتم إعادة ثمنها للفلاح أثناء صرف قيم الحبوب المسوقة.

يذكر أن كمية الأقماح المسوقة لفرع السورية للحبوب العام الماضي بلغت 392 ألف طن في مستودعات جرمز والثروة الحيوانية في القامشلي.