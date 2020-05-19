مياه طرطوس: وضع بئرين جديدتين بالخدمة

بغزارة إجمالية بلغت 400 متر مكعب بالساعة، وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس بئرين جديدتين في قرية جديتي بالخدمة.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير مؤسسة المياه أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة أنهت تركيب التجهيزات الخاصة لهذين البئرين وتم وضعهما بالخدمة أمس.

وأشار جبور إلى تحسين كمية الوارد من بحيرة نبع السن من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه في مدينة طرطوس وضواحيها، لافتاً إلى عودة عمل الضاغط في شبكة المياه كما كان في السابق لإيصال المياه إلى المناطق العليا من المدينة واستمرار تزويدها بالمياه على مدار الـ 24 ساعة دون أي انقطاع.