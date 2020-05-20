20, 05, 2020 - 3:13 مساءً

إخماد حرائق عدة في حمص

محليات   149

تمكّنت طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني بمحافظة حمص من إخماد حرائق عدة نشبت أمس في أراض زراعية وأشجار حراجية في المحافظة.

وفي تصريح لـ”سانا” أوضح العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص: أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في حقل قمح كبير يمتد بين قريتي أم حارتين والسماقيات بمنطقة القصير في ريف حمص وطال نحو عشرة دونمات لافتاً إلى أن سبب الحريق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف عاقل أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا أيضا من إخماد حريق اندلع في قرية الدار الكبيرة بريف حمص، طال أشجارا حراجية بمساحة تقدر بخمسة عشر دونما جراء ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن حريقا آخر اندلع في إحدى الحدائق بحي القصور في مدينة حمص.

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