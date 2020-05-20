اجتماع نوعي لبحث آليات منح القروض للمسرحين عبر المصارف ومؤسسات التمويل الصغيرة

ضمن التحضيرات القائمة حالياً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنح قروض للمسرحين عبر المصارف ومؤسسات التمويل بضمانة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بحيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة وفق أسس محددة تعمل الوزارة على وضعها.

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدداً من ممثلي المصارف الخاصة ومؤسسات التمويل الصغير ومديرا هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاجتماع عملٍ ترأستهُ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري للبحث في اتفاقات التمويل والخدمات التي يمكن ان تكون موضوع تعاون هذه الجهات مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم وتمكين المسرحين الراغبين من إقامة مشاريعهم الخاصة الصغيرة او المتناهية الصغر ويعزز تشبيك الجهود الحكومية لهذا الغرض، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع العملية الإنتاجية.

من جانبهم قدم ممثلو المؤسسات الحكومية المعنية و المصارف ومؤسسات التمويل الصغير عدداً من المقترحات والأفكار التي تسهم في إيجاد صيغة العمل التشاركية الأفضل لتأمين التمويل للمشاريع المقترحة للمسرحين بما في ذلك موضوع الضمانات.

حضر الاجتماع معاونا السيدة الوزيرة وائل بدين وياسر الأحمد ومدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي ومدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة محمود الكوا.

البعث ميديا || حياة عيسى