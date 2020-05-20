الآلية التنفيذية لعودة الدوام لجامعات ومعاهد طرطوس

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم مع عدد من المعنيين في طرطوس الآلية التنفيذية لعودة دوام طلاب الجامعات والمعاهد، مبيناً أن مدة استكمال الفصل الثاني شهران ابتداءً من صباح 31\5 حتى نهاية المحاضرات وفق البرامج المعلنة في كل كلية بما فيها يوم السبت.

وأكد ابراهيم بأنه سيتم إعطاء المحاضرات بشكل مكثف مع التركيز على المعلومة الأساسية وأن الأسئلة ستكون مما يعطى مع مراعاة عدد الطلاب في كل مجموعة بحيث لا يتجاوز العدد في كل مدرج أو قاعة أو مخبر ما يضمن السلامة الصحية للطلبة.

وأشار أمين فرع الحزب الرفيق محمد حسين إلى أن الظروف الراهنة استثنائية ما يتطلب مضاعفة الجهود والتقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد محافظ طرطوس خلال استقباله وزير التعليم جهوزية مراكز الحجر الصحية في المحافظة لاستقبال الطلبة القادمين من الخارج وتجربة الأسواق الشعبية والجهود المبذولة لتحقيق الغاية المرجوة وأثنى على قرار عودة الدوام للجامعات والمعاهد لأنه في مصلحة طلابنا والعملية التعليمية.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي