الذهب إلى ارتفاع عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر جراء تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأفادت “رويترز”: أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة ووصل الى 1746.58 دولاراً للأوقية “الأونصة” كما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1751.90 دولاراً للأونصة.

بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة، وسجل 2039.93 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة، ووصلت إلى 17.53 دولاراً وزاد البلاتين 0.3 بالمئة، ووصل إلى 835.28 دولاراً للأوقية.