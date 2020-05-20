20, 05, 2020 - 3:13 مساءً
ارتفاع أسعار الذهب

الذهب إلى ارتفاع عالميا

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   145

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر جراء تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأفادت “رويترز”: أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة ووصل الى 1746.58 دولاراً للأوقية “الأونصة” كما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1751.90 دولاراً للأونصة.

بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة، وسجل 2039.93 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة، ووصلت إلى 17.53 دولاراً وزاد البلاتين 0.3 بالمئة، ووصل إلى 835.28 دولاراً للأوقية.

قد يعجبك أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى

linda 0
العملة

سنتينو يحذّر من تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة

Ebtesam 0
بذار

السليمان: خطة للاستغناء عن استيراد بذار البطاطا في 2023

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *