صالة جديدة للسورية للتجارة وتسيير 25 حافلة باتجاه المحافظات

قام محافظ دير الزور السيد عبد المجيد الكواكبي بافتتاح صالة الموظفين للسورية للتجارة، وذلك في إطار العمل على توفير المواد الأساسية والاستهلاكية للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة بهدف تخفيف الازدحام وإتاحة الفرصة أمام الأهالي للحصول على احتياجاتهم بأفضل الأسعار وأيسر الطرق.

يذكر أن عدد الصالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة بدير الزور بلغ 35 صالة ومركز تنتشر على كامل مساحة المحافظة.

وفي سياق آخر صرح مدير مركز البولمان عبد الحميد الحمش بأن عدد حافلات البولمانات التي غادرت محافظة دير الزور وريفها باتجاه بقية المحافظات بلغ ٢٥ حافلة، وبلغ عدد المسافرين من دير الزور 1033 مسافراً، حيث تم وضع نقطة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة مزودة بماسح حراري عند مدخل الكراج لفحص المغادرين ووضع نقاط طبية أخرى عند مداخل المدينة لفحص القادمين وتعقيم كافة حافلات البولمان قبل انطلاقها وتعقيم مركز البولمان بالكامل.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي