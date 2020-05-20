بدء الاكتتاب لتسجيل طلبات المتضررين في مزرعة خربة باز

أعلنت محافظة اللاذقية عن بدء الاكتتاب لتسجيل طلبات السكان المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية في مزرعة خربة باز التابعة لبلدية عرامو في ريف اللاذقية الشمالي بمنطقة الحفة.

ويستمر تقديم الطلبات حتى غدا الخميس من قبل صاحب العلاقة حصراً مصطحباً معه صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية لأخذ البيانات المطلوبة منها مع إثبات ملكية، وتُستقبل الطلبات في مبنى المحافظة الجديد الطابق الأرضي أو في مقر بلدية عرامو من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

وأكدت المهندسة هالة أحمد مدير مكتب الإغاثة في الأمانة العامة للمحافظة أن مشروع الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام والتي تتم بالتعاون بين المحافظة بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.