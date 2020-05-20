وزارة النفط توقف التعامل مع ست محطات وقود في محافظة ريف دمشق

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن ايقافها التعامل مع ست محطات وقود في محافظة ريف دمشق.

وجاء في بيان وزارة النفط أنه نتيجة جرد و مطابقة ارصدة محطات الوقود في محافظة ريف دمشق مع بيانات البطاقة الذكية وتبيان وجود فروقات خارج الحدود المسموح بها بين الارصدة الفعلية وبين الأرصدة وفق بيانات البطاقة الذكية في هذه المحطات ، وبالتالي وجود مخالفة تلاعب في الارصدة وفي عملية البيع لمادتي المازوت و البنزين من قبل المحطات المخالفة وبحسب بيانات البطاقة الذكية .

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم يصدر قراراً بإيقاف التعامل مع محطات الوقود المخالفة التالية اسماؤها حتى اشعار آخر .

– عبدالكريم الحسين ( حرستا )

– الجلاب ( النبك )

– عبدالكريم حمودة ( معضمية )

– النور_زياز ( معضمية الشام )

– سامي البارودي ( صحنايا )

– الصوالح ( الحرجلة )