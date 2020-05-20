ملادينوف: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه للقانون الدولي

أكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة انتهاك خطير للقانون الدولي.

ووفقا لرويترز دعا ملادينوف كيان الاحتلال إلى التخلي عن هذه التهديدات التي من شأنها أن “تغلق الباب أمام استئناف المفاوضات” وفق تعبيره.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أن حكومته ستبدأ مناقشات في الأول من تموز المقبل بشأن خطته لضم اجزاء من الضفة الغربية بينما جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لهذه التصريحات مؤكدة أنها تقوض أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس.