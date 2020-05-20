فرع السويداء يعقد ملتقى البعث للحوار إلكترونيا

عقد مكتب الثقافة والإعداد والإعلام الفرعي في فرع الحزب بالسويداء ملتقى البعث للحوار الكترونياً، تحت عنوان “العاملان الإنساني والسياسي في العلاقات الدولية في ظل جائحة الكورونا” تحت رعاية أمين فرع الحزب الرفيق اللواء فوزات شقير واستضاف الملتقى الرفيق الدكتور فايز عز الدين رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء.

وطرح الرفيق المهندس أنور الحسنية رئيس مكتب الاعداد مدير الملتقى مجموعة تساؤلات حول وباء كورونا وتأثيره في العلاقات الدولية التي تقوم على المصالح وتتحكم بها وتتحكم بها القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم، مشيرا الى أن الوباء كشف هوية هذه الدول ووهم تطورها التقني والصحي وانفتاحها المعرفي.

بدوره الدكتور عز الدين بين أن وباء كورونا يلخص الأزمة العالمية بعد أن كشف هوية الدولة الليبرالية ومرحلة الاستبداد الدولي الذي يعيشه العالم والنهج التدخلي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية الثقافة الاجتماعية والصحية والوطنية خلال هذا الوباء وأهمية تكريس ثقافة الحذر والالتزام بالتعليمات الحكومية الوقائية مع أهمية العمل على ترسيخ الأمن الصحي وزيادة الوعي الوطني في ذلك.

وطالب عز الدين المنظمات الشعبية الارتقاء بمهامها وأدوارها ومسؤولياتها بشكل يوازي التحدي، منوها إلى الدور الذي قام به الرفاق البعثيون في نشر الوعي وتجسيد التعاون الوطني في مواجهة هذه الجائحة.

هذا وتميز الملتقى بالتفاعل من الرفاق المتابعين بالمشاهدة والمداخلات على صفحة خاصة أطلقها الفرع لهذه الغاية تحت اسم ملتقى البعث للحوار_فرع السويداء.

البعث ميديا-السويداء: رفعت الديك