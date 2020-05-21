تربية دير الزور تواصل استعداداتها للامتحانات

يواصل العاملون في مديرية التربية بدير الزور استعداداتهم لتأمين كافة التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالمراكز الامتحانية المخصصة لاستقبال طلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي، حيث اجتمع مدير التربية نشأت العلي بمدراء التربية المساعدين وعدد من رؤساء الدوائر في المديرية للوقوف على الأعمال المنجزة استعدادا للامتحانات.

وقال العلي: أن التحضيرات للعملية الامتحانية مستمرة عبر تجهيز المراكز في المدينة والريف ونعمل على تأمين كافة المستلزمات التي تحتاجها هذه المراكز، كما نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا حيث وضعنا خطة لمتابعة أعمال التعقيم في المراكز الامتحانية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك حفاظا على سلامة الطالب.

وأضاف العلي: بدأنا اليوم توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الدراسة النظامية، أما طلاب الدراسة الحرة سيكون بإمكانهم تسلم بطاقاتهم اعتبارا من 1/6/2020.

وختم العلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات شهادة التعليم الأساسي هذا العام ١٢٣٦٨ طالب وطالبة وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ٥٧٨٧ طالب وطالبة موزعين على ١٠٣ مراكز في المدينة والريف.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي