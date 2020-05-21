تفعيل عمل الأسواق الشعبية بدرعا

بعد جهود حثيثة بذلها المعنيون في محافظة درعا تم تفعيل وفتح الأسواق الشعبية ضمن المدينة في كورنيش المطار والتي تأتي لمساعدة المزارعين على عرض منتجاتهم وتسويقها بشكل مباشر من الفلاح إلى المستهلك، ولم تقتصر هذه الأسواق على عرض الخضار فقط بل يعرض فيها كافة أنواع الكونسروة والمربيات والبيض بشكل مباشر من قبل المنتِج، كما أسهمت في تأمين وزيادة فرص العمل وتخفيف الأعباء المعيشية والمادية عن المواطنين.

وشهدت هذه الأسواق ازدحاما ملحوظا واعتبر المواطنون أن العودة التدريجية للأسواق الشعبية، والتي تعتبر ملاذا آمنا لأصحاب الدخل المحدود، والدخول المنخفضة سيسهم إضافة إلى دورها في حركة التنشيط الاقتصادي، في تعزيز أواصر المحبة والتلاقي بين مختلف أهالي المحافظة، التي فرضت عليهم ظروف الحرب تباعدا اجتماعيا.

يذكر أن هذه الأسواق كانت تنتشر في فترة ما قبل الحرب، ويمارس العمل بها أغلب سكان الريف الغربي لكن الحرب بما جلبته من مآسي، عطلت كل شيء بما فيها هذه الأسواق.

الجدير ذكره أن المحافظة تجهز حاليا وخلال الأسابيع القليلة القادمة لافتتاح أسواق شعبية تغطي كامل المحافظة ريفا ومدينة.

البعث ميديا- درعا: دعاء الرفاعي