إصابة عنصر أمن في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية بحرية بولاية تكساس

أصيب عنصر أمن جراء إطلاق نار وقع اليوم في قاعدة كوربوس كريستي التابعة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس.

ونقلت شبكة “ان بي سي” نيوز الإخبارية عن متحدث باسم القاعدة في منطقة نويسيس الساحلية بالولاية قوله على موقع فيسبوك إن المهاجم كان متواجداً عند البوابة الشمالية للقاعدة وقد تم اتخاذ إجراء عاجل بإغلاق القاعدة.

فيما أشارت البحرية الأمريكية في بيان إلى أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار وتمكنت من قتله مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث.

بدورها أوضحت الشرطة المحلية أنه تم إغلاق كلتا البوابتين المؤديتين للقاعدة ودعت السكان في المنطقة القريبة إلى تجنب المنطقة كلياً كما طلبت جامعة تكساس القريبة من الطلاب البقاء في الداخل في الوقت الذي توجهت فيه إدارة التحقيقات الجنائية البحرية وقوة إنفاذ القانون في الولاية إلى مكان الحادث.