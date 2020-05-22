التجارة الداخلية بحمص تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وخاصة المواد التي يزيد استهلاكها في فترة العيد استكملت مديرية التجارة الداخلية بحمص استعداداتها لاستقبال عيد الفطر عبر تكثيف الرقابة التموينية.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أن دوريات حماية المستهلك موجودة في جميع الأسواق وحتى وقت الإفطار وتعمل وفق نظام المجموعات موزعة على قطاعات المدينة برئاسة رئيس دائرة مهمتها مراقبة جميع الفعاليات التجارية مع التركيز على الألبسة والأغذية ومواد الضيافة والحلويات إضافة إلى تكثيف سحب العينات للمواد الغذائية، لافتاً إلى تنظيم 515 ضبطاً عدلياً وضبط عينة منذ بداية شهر رمضان الكريم ولغاية تاريخه كما تم إغلاق 200 فعالية تجارية مخالفة.

وأشار اليوسف إلى توجيه عناصر ودوريات حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد وتدقيق الفواتير والتقيد بالأسعار وتكثيف مراقبة المواد الغذائية والحلويات وسحب عينات منها، لافتا إلى وجود عناصر من حماية المستهلك بشكل دائم وعلى مدار الساعة في المديرية لتلقي الشكاوى على الرقم 116.