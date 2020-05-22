حالة الطقس.. منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية وتترافق بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة على فترات مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً بالساعة في المناطق الوسطى والجنوبية والبادية مثيرة الغبار والأتربة والبحر خفيف ارتفاع الموج.