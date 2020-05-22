دير الزور: القبض على شخصين يقومان ببيع الأدوية المهربة

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدير الزور القبض على شخصين لقيامهما بتجارة الأدوية المهربة والممنوعة والحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه من خلال البحث والتحري ومراقبة الأسواق وبعد جمع المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات بدير الزور من القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار بالأدوية المهربة والممنوعة والحبوب المخدرة وذلك ضمن محلهما المعد لبيع المكياج في شارع الوادي بالمدينة.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط كميات كبيرة من هذه الأدوية ومصادرة مبلغ مالي قدره 980 ألف ليرة كانت بحوزتهما، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية معهما.