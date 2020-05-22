روسيا ترفض الإنذار الأمريكي حول معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفض موسكو النظر في الإنذار الذي أصدرته الولايات المتحدة بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة.

وجاء في بيان للوزارة نقله موقع روسيا اليوم أن “المسؤولين الأمريكيين يلمحون في تصريحاتهم الأخيرة إلى إمكانية تراجع الولايات المتحدة عن قرارها الانسحاب من المعاهدة المذكورة في حال تنفيذ موسكو غير المشروط لكل المطالب الأمريكية خلال الأشهر القليلة المقبلة” مشيرة إلى أن “هذا إنذار ولا حوار على هذا الأساس”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أكد في وقت سابق أن موسكو تعتزم مواصلة الالتزام بجميع بنود معاهدة الأجواء المفتوحة طالما بقيت سارية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أمس أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من الاتفاقية التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.