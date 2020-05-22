قضماني: حصاد أكثر من 250 ألف هكتار من محصول الشعير

أشار المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن عمليات حصاد الشعير بدأت في معظم المحافظات التي تعد أساسية بهذه الزراعة.

ولفت قضماني إلى تسجيل زيادة في المساحات المزروعة بالشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق وخاصة في الرقة والحسكة وحلب نتيجة عودة الأمن والاستقرار وتأمين مستلزمات العمل الزراعي، إضافة إلى الهطلات المطرية الكافية حيث بلغت المساحة المزروعة بالشعير 1505502 هكتار وبنسبة تنفيذ 100 بالمئة غالبيتها زراعة بعلية.

وأشار قضماني إلى أن المساحات المحصودة من الشعير بلغت أكثر من 250 ألف هكتار لغاية يوم أمس وجاءت حلب أولاً بحصاد 180 ألف هكتار ثم الرقة بـ 35 ألف هكتار، بينما حصد فلاحو الحسكة 13500 هكتار وبلغت المساحة المحصودة في إدلب 13 ألف هكتار وفي حمص 465 هكتاراً.

وأوضح قضماني أن المساحات المحصودة سوف تزداد تباعاً خلال الفترة القادمة وبعد بدء الحصاد في باقي المحافظات.