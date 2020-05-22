انعقاد ملتقى البعث الالكتروني الأول في دير الزور

عقد ملتقى البعث للحوار الفكري الاكتروني الأول برعاية الرفيق رائد الغضبان أمين فرع ديرالزور لحزب البعث، تحت عنوان الاسباب المباشرة والغير مباشرة لانتشار فايروس كورونا، وبتجربة جديدة من نوعها تم بث هذه الندوة بشكل مباشر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم استضافة الباحث والمفكر الدكتور عدنان عويد الذي اشار في حديثه ان فيروس كورونا المستجد قد اعتبره البعض مؤامرة قام بها اصحاب رؤوس الاموال في النظام العالمي بهدف محاربة بعض الدول وتحجيم اقتصادها، او رغبة بعض اصحاب رؤوس الاموال بجني الارباح المادية من خلال بيع الدواء المضاد لهذا الفايروس.

كما قدم الرفيق العويد شرحاً عن الاسباب المباشرة وغير المباشرة لانتشار هذا الفايروس ادار الملتقى الرفيق ماجد السليمان رئيس مكتب الاعداد والثقافة والاعلام الفرعي، وتابع الملتقى الكترونياً الرفيق أمين الفرع و الرفاق وأعضاء قيادة الفرع ورؤساء مكاتب الاعداد والثقافة والاعلام في الفروع الحزبية وأمناء وأعضاء قيادات الشعب و الفرق الحزبية في المحافظات .

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي