انسحاب أمريكي ورد روسي ضمن معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا تدرس مختلف خيارات الرد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله اليوم: “لقد بدأنا بدراسة خيارات مختلفة ولدينا موقف حر ونحن لا نندفع ولسنا على عجل” مضيفا “ستكون هناك اتفاقيات أخرى تود الولايات المتحدة التخلي عنها.. إنها دولة تتجاهل القانون الدولي والتزاماتها في مختلف المجالات”.

وأشار ريابكوف إلى أن “المعاهدة تعمل بشكل جيد وتسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الأوروبي”.

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من التزاماتها الدولية والنزوع نحو إطلاق سباق تسلح جديد حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أول أمس نية بلادهم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بعد انسحابها في شباط العام الماضي من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987.