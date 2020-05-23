القضاء على 21 إرهابياً في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم بأن قوات الأمن قضت على 21 إرهابياً في شمال سيناء شمال شرق مصر كانوا يخططون للقيام باعتداءات خلال عيد الفطر.

ونوهت الوزارة في بيانها الى إنه بعد ان توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بأن مجموعة من العناصر الإرهابية تحصنت في وكرين بإحدى المزارع بشمال سيناء، تم استهداف الوكرين والاشتباك مع الإرهابيين ما أسفر عن مقتل 21 منهم وإصابة ضابطين من القوات الأمنية فيما عثر بحوزة الإرهابيين على أسلحة آلية وعبوات وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصال لاسلكي.

وتنتشر في سيناء مجموعات من تنظيمي الإخوان المسلمين و(داعش) الإرهابيين وتقوم القوات المصرية بملاحقة تلك المجموعات حيث قضت خلال السنوات الماضية على المئات من أفرادها.