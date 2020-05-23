خروقات مستمرة للعدوان السعودي لاتفاق إطلاق النار بالحديدة

أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 51 خرقاً جديداً بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وخمس طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.