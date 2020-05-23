ليبيا: إسقاط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات النظام التركي بالقرب من منطقة القريات جنوب العاصمة طرابلس الليلة الماضية.

وأشار الجيش الليبي في بيان له عبر موقع فيسبوك الى أن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط خمس طائرات تركية مسيرة من طراز (بيرقدار) منذ الخميس الماضي في مناطق ترهونة والقريات وبوالغريب.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش الليبي أعلنت إسقاط طائرة تابعة للنظام التركي أمس الأول في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن النظام التركي يخطط لغزو ليبيا ويواصل نقل المزيد من جنوده إليها مبدياً استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في بلاده.