الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في برقية التهنئة عن أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر سائلاً المولى سبحانه وتعالى “أن يعيده على الرئيس الأسد وأفراد أسرته الكريمة وعلى سورية وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والنصر”.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عبر فيها باسمه واسم العلماء والدعاة والقائمين بالشعائر الدينية والعاملين في وزارة الأوقاف ومؤسساتها الدينية عن أسمى آيات التهاني والتبريك بعيد الفطر سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن على سورية بالأمن والأمان وأن يكشف الغمة والكرب الذي مر بالبلاد بسبب وباء كورونا العالمي بتضافر كل الجهود وتجاوب المواطنين، متوجهاً بتحية الإجلال والإكبار لشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم لتبقى راية الوطن خفاقة وترابه طاهراً من دنس المعتدين.

وتلقى الرئيس الأسد برقية من وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أعرب فيها باسمه وباسم مجلس القضاء الأعلى وكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل عن أسمى آيات المباركة والتهنئة بمناسبة عيد الفطر الذي يمر على بلدنا في وقت يكرس فيه شعبنا وجيشنا معاني الصبر والنصر والصمود بقيادة الرئيس الأسد، مؤكداً أن قضاة سورية سيواصلون العمل لأجل تطبيق القانون ونشر قواعد احترامه وتكريس العدالة ليصل كل ذي حق إلى حقه ويزهو الوطن بدولة القانون.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون قدم فيها باسمه وباسم العاملين في إدارة الافتاء العام التهنئة للرئيس الأسد وأسرته الكريمة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام العيد المبارك بداية فرج واشراقة سلام وإزالة الآلام وأن يدفع الوباء عن وطننا وأن يتحقق النصر على الإرهاب وأن يحفظ سورية وشعبها وقائدها من كل سوء ومكروه.